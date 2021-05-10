“CTP’nin bu toplantıya katılmamasına anlam veremiyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmi toplantısı hususunda Meclisi bilgilendirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın sunduğu, programa katıldı.

Hasipoğlu, yaklaşık olarak 5 buçuk saat süren kapalı bir oturum olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sorulara ve eleştirilere yanıt verdiğini de ekledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) bu bilgilendirme toplantısına katılmamasını da eleştiren Hasipoğlu, “Onların katılmasına anlam veremiyoruz. CTP danışma kurulunda bu toplantının olması için onay verdi… Ne değişti de katılmadılar buna anlam vermek mümkün değil. Onların da fikirlerini duymak isterdik” şeklinde konuştu.

“Burada Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini benimsemeyebilirsiniz ancak makamına saygı nedeniyle katılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, Cenevre’de Tatar’ın iki kez bilgilendirme yaptığını aktardı.

UBP’li vekil Hasipoğlu, “Ortaya koyduğumuz pozisyonu benimsemiyor olabilirsiniz ama makama saygı nedeniyle katılınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI