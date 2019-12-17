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CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erhürman

CTP, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

17 Aralık 2019 Salı 21:17
CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erhürman

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında adayını Genel Başkan Tufan Erhürman olarak belirledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi
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Tanıt bizi başgan 2019-12-17 21:26:55

Tanıt bizi başgan, Ercan direkt uçuş, federal Kıbrıs Türk Federasyonu. Bağımsız. AB ve kendi yolumuzda olsun.

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Koltuklar ve makamlar 2019-12-17 21:37:51

OY YOK ARTIK. SEÇİM GÜNÜ EVDE MANGAL PARTİSİ VERECEM.

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Gara 2019-12-17 22:09:44

Al bir o.c vur ötekine

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