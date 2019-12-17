CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erhürman

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında adayını Genel Başkan Tufan Erhürman olarak belirledi.
CTP, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında adayını Genel Başkan Tufan Erhürman olarak belirledi.
Tanıt bizi başgan, Ercan direkt uçuş, federal Kıbrıs Türk Federasyonu. Bağımsız. AB ve kendi yolumuzda olsun.
OY YOK ARTIK. SEÇİM GÜNÜ EVDE MANGAL PARTİSİ VERECEM.
Al bir o.c vur ötekine