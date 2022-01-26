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CTP’nin Girne Belediye Başkan adayı Mehmet Kale Kişi

Erken genel seçimlerde oy oranını yüzde 50 artıran Cumhuriyetçi Türk Partisi, hız kesmeden Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlere hazırlanmaya başladı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 21:59
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CTP’nin Girne Belediye Başkan adayı Mehmet Kale Kişi
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Erken genel seçimlerden önce Mağusa Belediye Başkanlığı için Dr. Süleyman Uluçay, Akdoğan Belediye Başkanlığı için Ahmet Latif, Geçitkale Belediye Başkanlığı için Hasan Öztaş, Dikmen Belediye Başkanlığı için Yüksel Çelebi, Lapta Belediye Başkanlığı için Emre Efendi, Esentepe Belediye Başkanlığı için İbrahim Beyazbayram ve Lefke Belediye Başkanlığı için Aziz Kaya’yı aday  gösterdiğini açıklayan CTP’nin, Girne Belediye Başkanlığı için Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi’yi aday gösterceği öğrenildi.

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