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CTP’nin Milletvekili adayları ve sıraları belirlendi

CTP Milletvekili aday adayı ve sıralama seçimi sonuçları açıklandı.

11 Aralık 2021 Cumartesi 20:39
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CTP’nin Milletvekili adayları ve sıraları belirlendi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bugün gerçekleştirdiği ‘Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’ sonucunda 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimleri’ndeki 50 kişilik aday listesini belirledi. Divan Başkanı Kutlay Erk yaptığı açıklamada, bin 287 üyenin oy kullandığını söyledi. CTP’nin 50 kişilik aday listesi sırasıyla şu şekilde:

Lefkoşa
1-Tufan Erhürman
2-Ürün Solyalı
3-Derviş Kemal Deniz
4-Sıla Usar İncirli
5-Muhittin T. Özsağlam
6-Doğuş Derya
7-Devrim Barçın
8-Filiz Besim
9-Ahmet Muratoğlu
10-Ödül Muhtaroğlu
11-Cenk Paşa
12-Haffe Işısal
13-Hasan Hüda Ecer
14-Ayşe Alioğlu
15-Derviş Bladanlı
16-Hülya Batunlu

Mağusa
1-Asım Akansoy
2-Seran Aysal
3-Teberrüken Uluçay
4-Yasin Yeni
5-Erkut Şahali
6-Hamit Caner
7-Şifa Çolakoğlu
8-Behçet Öznacar
9-Ceyhun Ümiter
10-Gaye Astan Çoban
11-Derviş Karaca
12-Cihan Tunceli
13-Erkan Tekeli

Girne
1-Ongun Talat
2-Fikri Toros
3-Ceyhun Birinci
4-Fazilet Özdenefe
5-Salih Sarpten
6-Pembe Ilgar Ardıç
7- Alpay Çelebi
8-Mahmut Kanber
9-Özge Tahiroğlu
10-Niyal Öztürk
11-Mustafa İlgen

İskele
1-Fide Kürşat
2-Biray Hamzaoğulları
3-Suphi Coşkun
4-Fikret Civisilli
5-Yalçın Kömürcügil

Güzelyurt
1-Armağan Candan
2-Mehmet Bozer
3-Aslı Murat

Lefke
1-Salahi Şahiner
2-Tuncay Sarıyer

Son Güncelleme: 11.12.2021 23:03
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