CTP’nin UBP’ye sunduğu metinde neler var?

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi partilere ziyaret gerçekleştiren UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Cuma günü CTP’ye sunduğu 30-35 sayfalık metnin ardından hafta sonu toplanan CTP MYK hazırladığı yazılı bir belgeyi dün UBP’ye iletti.

Belgede ekonomi konusunda açılımların bulunduğu, yerel yönetimler ve kamu reformu ile ilgili maddelerin yer aldığı ayrıca içte yaşanan sorunların çözümünün yanı sıra Kıbrıs sorunu ile ilgili konuların da bulunduğu ifade edildi.

Belgede; Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın değiştirilmesi, yeni bir Vatandaşlık Yasası’nın çıkarılması, KIB-TEK’in özerkleştirilmesi ve alt yapı yatırımlarının yapılması konularının yer aldığı öğrenildi.

Belgede ayrıca; Muhasebe birimi olarak “Euro” para biriminin kullanılmasına ilişkin çalışmaların başlatılması, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Planı’nın Meclis’ten geçirilmesi, halkın alım gücünü hedefleyen ek bütçenin hazırlanması, asgari ücretin her koşulda vergiden muaf tutulması yer alıyor.

Kamuda müdür atamalarının üçlü kararname kapsamından çıkarılması yanında kamuda ek mesai yükünün azaltılması amacıyla vardiya sistemine geçilmesi üzerinde duruluyor.

Belediyeler reformu konusunda ise Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı temel alınması isteniyor.

Kıbrıs sorununun ise BM parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde çözümüne yönelik çok yönlü bir siyaset yürütülmesi ve kapsamlı çözümü motive etmeye yönelik Güven Yaratıcı Önlemlerin hayata geçirilmesine yoğunlaşılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Kapalı Maraş’ın açılması konusunda BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk kurallarının izlenmesi belirtiliyor.

Kaynak : Haber Kıbrıs