Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo küveti altında silah bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo...
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık...

CTP’nin UBP’ye sunduğu metinde neler var?

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında CTP'nin hazırladığı yazılı metinde reformların yapılması, yasaların değiştirilmesi ve KIB-TEK'in özerkleştirilmesi var

15 Şubat 2022 Salı 14:07
53 Okunma
CTP’nin UBP’ye sunduğu metinde neler var?
banner108

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi partilere ziyaret gerçekleştiren UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Cuma günü CTP’ye sunduğu 30-35 sayfalık metnin ardından hafta sonu toplanan CTP MYK hazırladığı yazılı bir belgeyi dün UBP’ye iletti.

Belgede ekonomi konusunda açılımların bulunduğu, yerel yönetimler ve kamu reformu ile ilgili maddelerin yer aldığı ayrıca içte yaşanan sorunların çözümünün yanı sıra Kıbrıs sorunu ile ilgili konuların da bulunduğu ifade edildi.

Belgede; Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın değiştirilmesi, yeni bir Vatandaşlık Yasası’nın çıkarılması, KIB-TEK’in özerkleştirilmesi ve alt yapı yatırımlarının yapılması konularının yer aldığı öğrenildi.

Belgede ayrıca; Muhasebe birimi olarak “Euro” para biriminin kullanılmasına ilişkin çalışmaların başlatılması, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Planı’nın Meclis’ten geçirilmesi, halkın alım gücünü hedefleyen ek bütçenin hazırlanması, asgari ücretin her koşulda vergiden muaf tutulması yer alıyor.

Kamuda müdür atamalarının üçlü kararname kapsamından çıkarılması yanında kamuda ek mesai yükünün azaltılması amacıyla vardiya sistemine geçilmesi üzerinde duruluyor.

Belediyeler reformu konusunda ise Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı temel alınması isteniyor.

Kıbrıs sorununun ise BM parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde çözümüne yönelik çok yönlü bir siyaset yürütülmesi ve kapsamlı çözümü motive etmeye yönelik Güven Yaratıcı Önlemlerin hayata geçirilmesine yoğunlaşılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Kapalı Maraş’ın açılması konusunda BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk kurallarının izlenmesi belirtiliyor.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 doz aşı olanlara uyarı!
3 doz aşı olanlara uyarı!
Turizmde Covid-19 etkisi 2021’de de sürdü
Turizmde Covid-19 etkisi 2021’de de sürdü
Zam, bu gece yarısından itibaren geçerli!
Zam, bu gece yarısından itibaren geçerli!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim