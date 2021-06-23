CTP’ye gönderme.. "Bu güne kadar neden sokakta değildiniz?"

Berova, SES KIBRIS web tv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında gazeteci Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “sokağa inme” kararına yönelik eleştirilerde bulundu:

“Sokağa inip halkla iç içe olacaklarmış. Bugüne kadar olmadılarsa ne diyeyim. Biz UBP olarak her zaman halkın içinde sokaktayız. Hatta ben Girne İlçe Başkanı olarak “sokağa iniyoruz” desem partililerim bana “Bu adam ne diyor” diyerek garip bakarlar”

Muhalefetin erken seçim isteğine yönelik olarak da Berova, şu yorumda bulundu:

“Halkın şu anda sokakta “bir an önce seçim yapalım” diye bir talebi yoktur. Sokağın talebi, ekonomik olarak sıkıntıdayız ve rahatlamamız gerekiyor. İş ve aşımızın peşindeyiz diyor vatandaş. Ben bir vekil olarak sahada insanların ne kadar zor durumda olduğunu görüyorum. İşte biz bu konulara konsantre olmak zorundayız”

KAYNAK: SES KIBRIS