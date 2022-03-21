Çukurova Kadın Zirvesine Katıldılar

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, 18-19 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşen Çukurova Kadın Zirvesine Derneğimizin aldığı davet üzerine katıldı.

BN Hotel Mersin de, tüm Çukurova bölgesindeki başarılı kadınlarımızla 18 Mart 2022 de tam gün bir zirve gerçekleşti.

Birçok İşkadını, Doktor, Akademisyen, Sanatçı ve STK yetkilileriyle gerçekleşen zirvede bölgeden 200’e yakın kadın katılımcı oldu.

Girişimcilik ekosisteminin ve kooperatifçiliğin de konuşulduğu zirvede Yönetim Kurulu üyelerimiz Özlem Özbekoğlu ve Özlem Ratip yer aldı.

İş Hayatında Kadın Konulu panelde Özlem Özbekoğlu, Yeliz Doğramacılar ile birlikte kadınlara başarı hikayelerini ve iş hayatında kadın olmanın zorluklarını ve nasıl başa çıkılabileceğini anlattı.

İnteraktif geçen panelin ardından kadınlara nasıl girişimci olabilecekleriyle ilgili, Üyemiz fikirler sundu.

Günün sonunda Seyhan Kadın Dayanışma Derneği tarafından üretilen hediyeler Seyhan Belediye Başkanı Sayın Akif Kemal Akay’ın hediyesi olarak katılım belgeleriyle birlikte panelistlere hediye edildi.

Çok geniş ve güzel bir kadın ağı oluşturuldu. 19 Mart 2022 de Ayla Harp davetiyle, Büyükşehir Belediyesi Kongre Salonunda gerçekleşen Tarım Kongresine katılıp, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’in tarım politikaları ile ilgili konuşmasını dinleme fırsatı bulundu.

Yerel yönetimlerin şehirler üzerindeki olumlu etkilerinden çok güzel bir örnekleme oldu.

Çukurova bölgesindeki özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi tarıma,çiftçiye ve kadın kooperatiflerine çok önem vermektedir.

Aynı gün Mersin Kadın Koop ziyaret edilip kurutma tesisleri incelendi.

BN Hotel de akşam yapılan ödül töreninde derneğimiz, yılın en iyi çıkış yapan STK’sı ödülüne layık oldu. Seyhan Belediye Başkanı tarafından takdim edilen ödülü üyelerimiz dernek adına teslim aldı. @mersindenkadinkoop Başkanı Sayın Meral Seçer’e ise ödülünü yönetim kurulu üyemiz Özlem Özbekoğlu takdim etti. En kısa sürede işbirlikleri yapmak için Kıbrıs’ta buluşmak üzere anlaşıldı.