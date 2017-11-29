Cuma günü 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Yılmazköy’de yüksek gerilim şebekesindeki proje çalışmaları nedeniyle, 11.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden, Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy, Metehan Sınır Kapısı bölgesi, Gürpınar, Yılmazköy ile bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.