Cumali Koca, teminata bağlandı

Girne’de eski kız arkadaşının boğazını sıkıp, darp eden Cumali Koca şikâyet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlının 02.10.2019 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Girne’de Salih Miroğlu caddesi üzerinde eski kız arkadaşı 24 yaşındaki N.S.’ye hakaretler edip, akabinde boğazını sıkıp ittirmek sureti ile darp ettiğini söyledi.

Meydana gelen olay sonrası zanlının aynı tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, benzer sabıkasının bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı emri verdi.