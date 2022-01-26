“Cumartesi bu sorun ortadan kalkacak”

Atun, Yeniket Gönyeli bölgesinde 1,5 kilometre Lefkoşa Hastanesi ve Gönyeli büyük çemberi arasındaki hat bağlantısının yapılacağını ve Gönyeli Yağmur sokakla iki trafo istasyonunun bağlantısının yapılacağını kaydetti.

Atun, toplam 2 kilometreye yakın yer altından kablo bağlantısının yapılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Atun yaptığı açıklamada belediyeden gerekli iznin alındığını ve çalışmalara başlandığını söyledi.

Yenikent Soylu Soylu Sokak’ta iyileştirme çalışmalarının yapılarak hat besleme çalışmalarının yapılacağını aktaran Atun, evleri besleyen hattın da bu şekilde kapasitesinin artırılacağını açıkladı.

Atun, Cumartesi günü sorun ortadan kalkacağının altını çizdi.