Cumartesi günü hangi test merkezleri hizmet veriyor?

Bugün 7 PCR ve antijen merkezi, vatandaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi hizmeti veriyor.

Esentepe Sağlık Merkezi'nde sadece antijen testi yaptırılabiliyor

. Diğer sağlık merkezlerinde ise antijen dışında PCR testi yaptırmak mümkün. Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak semptomlu kişiler, Kovid-19 vakası ile temaslı kişiler, Kovid-19 vaka takibinde olan kişilere ücretsiz olarak uygulanıyor.

Cumartesi günü açık olan test merkezleri ve çalışma saatleri şöyle: