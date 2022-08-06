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Cumartesi günü hangi test merkezleri hizmet veriyor?

Cumartesi günü nerelerde PCR/Antijen testleri yaptırılabiliyor? Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 test merkezi bugün vatandaşa hizmet veriyor...

06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:53
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Cumartesi günü hangi test merkezleri hizmet veriyor?
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Bugün 7 PCR ve antijen merkezi, vatandaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi hizmeti veriyor.

Esentepe Sağlık Merkezi'nde sadece antijen testi yaptırılabiliyor

. Diğer sağlık merkezlerinde ise antijen dışında PCR testi yaptırmak mümkün. Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak semptomlu kişiler, Kovid-19 vakası ile temaslı kişiler, Kovid-19 vaka takibinde olan kişilere ücretsiz olarak uygulanıyor. 

Cumartesi günü açık olan test merkezleri ve çalışma saatleri şöyle:

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