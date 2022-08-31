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Cumartesi ve Pazar bu yola dikkat

31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:59
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Cumartesi ve Pazar bu yola dikkat


Atatürk Spor Salonu (Sanayi) Kavşağı Sinyalizasyon Sisteminde 03/09/2022-04/09/2022 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Saat: 06:00-18:00 saatleri arasında yapılacak alt yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilecek.

Çalışma Kapsamında;

Fuar alanı yönünden kavşağa gelen sürücüler için, sağa dönüşler (Göçmenköy Yönüne) çalışma boyunca kapalı olacaktır. Sola dönüşler (Sanayi Bölgesine) serbest olacaktır. Düz gidecek sürücüler çalışma sırasında zaman zaman trafik işaret ve işaretçileriyle yönlendirilerek (Alpet Işıkları yönüne) ekte sunulan haritada mavi renkle gösterilen okları takip ederek yollarına devam edebileceklerdir.

Alpet Işıkları yönünden kavşağa gelen sürücüler için, sağa dönüşler (Sanayi Yönüne) çalışma boyunca kapalı olacaktır. Sola dönüşler (Göçmenköy Bölgesine) serbest olacaktır. Düz gidecek (Fuar Alanı yönüne) sürücüler çalışma sırasında zaman zaman trafik işaret ve işaretçileriyle yönlendirilerek ekte sunulan haritada Yeşil renkle gösterilen okları takip ederek yollarına devam edebileceklerdir.

Sanayi yönünden kavşağa gelen sürücüler için, sağa dönüşler ve düz gidişler (Fuar Alanı Yönüne ve Göçmenköy Yönüne) çalışma boyunca kapalı olacaktır. Sola dönüşler (Alpet Işıkları Yönüne) serbest olacaktır.

Göçmenköy yönünden kavşağa gelen sürücüler için, sağa dönüşler ve düz gidişler (Sanayi Yönüne ve Alpet Işıkları Yönüne) çalışma boyunca kapalı olacaktır. Sola dönüşler (Fuar Alanı Yönüne) çalışma sırasında zaman zaman trafik işaret ve işaretçileriyle yönlendirilerek sağlanacaktır.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

Son Güncelleme: 31.08.2022 12:00
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