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Cumhurbaşkanı 6 Aralık Tarihine Sıcak Bakıyor

Tatar, bir tur daha görüşeceğiz dedi...

20 Ekim 2021 Çarşamba 14:01
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Cumhurbaşkanı 6 Aralık Tarihine Sıcak Bakıyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar parti yetkilileri ile yaptığı görüşmelerden sonra açıklama yaptı. 

Tatar, benim gördüğüm kadarıyla hiçbir parti 26 sayısı ile hükumet kuramıyor. Bu durumda meclis oturup bir karar üretmeli ve bütçe çalışmalarını tamamlaması ve yasasını geçirmesi gerekiyor. Şu anda ne yazık ki meclisten geçmesi mümkün değil partiler bütçeyi sağlıklı bir şekilde tartışabilecek durumda değildir bu nedenle en kısa sürede seçime gidilmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar pandemi sürecine de dikkat çekerek, çok kötümser ve karamsar olmadan siyasi istikrarın sağlanması gerekiyor. Başbakanının istifası ve yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle ülkenin hayrına en yakın zamanda seçime gidilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Bir uzlaşı sağlanması halinde 26 Aralık erken seçim tarihi olarak benim de sıcak baktığım bir tarihtir dedi. 

Tatar, başsavcılıktan ve hukukçulardan  görüş almakta olduğunu ifade ederek, süreci hukuka uygun bir şekilde götüreceğiz şu anda hükumet istifa etmiştir gelecek hafta bağımsız milletvekilleri ile görüşeceğim, yeniden bir tur görüşme daha siyasi parti yetkilileri ile görüşeceğim fakat 60 gün dolmadan sürecin nereye gideceği belli olacaktır ona göre gerekirse bir tarih açıklayacağım dedi.

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