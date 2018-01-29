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Cumhurbaşkanı, Afrika'nın önündeki olaylarla ilgili ek rapor istedi

Cumhurbaşkanlığı’nın bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yeni yazıda, Afrika Gazetesi’nin binasına tırmanıp, şiddet eylemi gerçekleştirilenlerin neden tutuklanmadığı ve olaylara karışan kişilerle ilgili hukuki sürecin hangi aşamada olduğu soruldu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
Cumhurbaşkanı, Afrika'nın önündeki olaylarla ilgili ek rapor istedi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi ve Afrika Gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) sunduğu raporda bazı bilgilerin eksik olduğunu belirterek ek bir rapor sunulması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığı’nın bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yeni yazıda, Afrika Gazetesi’nin binasına tırmanıp, şiddet eylemi gerçekleştirilenlerin neden tutuklanmadığı ve olaylara karışan kişilerle ilgili hukuki sürecin hangi aşamada olduğu soruldu.

Yazıda ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın uyarılarına rağmen şiddete dönüşen olaylara müdahale edilmesinde yaşanan gecikmenin ayrıntılı izahı talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 22 Ocak 2018 tarihinde Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi ile Afrika gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nden istediği rapor, 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na sunulmuştur.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’ne, raporda yer almayan bazı bilgileri içeren ek bir rapor sunulması talimatını vermiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda, söz konusu olaylara karışan kişilerle ile ilgili hukuki sürecin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi istenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 29 Ocak tarihli yazıda, Cumhurbaşkanı’nın uyarılarına rağmen şiddete dönüşen olaylara müdahale edilmesinde yaşanan gecikmenin ayrıntılı olarak izah edilmesi de talep edilmiştir. 

Gazete binasının balkonuna tırmanıp şiddet eylemi gerçekleştirenlerle Cumhuriyet Meclisi çatısına çıkanların aynı kişiler olduğunun görüldüğü ifade edilen Cumhurbaşkanlığı yazısında, bu kişilerin ilk saldırının ardından gözaltına alınmamalarının nedeni de sorulmuştur.”

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Magusalı 2018-01-29 16:19:28

Zaten suçüstü halinde tutuklanmış olsalar meçlise gidip yine suç işlemeyeceklerdi.

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