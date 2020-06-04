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Cumhurbaşkanı Akıncı 14:00'te Başbakan Tatar'ı kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 14.00’te Başbakan Ersin Tatar’ı kabul ederek iki taraf arasındaki geçiş kapılarındaki son durumu görüşecek.

04 Haziran 2020 Perşembe 13:39
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Cumhurbaşkanı Akıncı 14:00'te Başbakan Tatar'ı kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 14.00’te Başbakan Ersin Tatar’ı kabul ederek iki taraf arasındaki geçiş kapılarındaki son durumu görüşecek. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, görüşmenin Başbakan Ersin Tatar’ın talebi üzerine gerçekleştirileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki taraf arasındaki geçiş kapılarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi Cuma gün saat 11:00’de Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Akıncı aynı zamanda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Kıbrıslı Türk eş başkan ve üyelerinin de toplantıda hazır bulunmasını istemişti.

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