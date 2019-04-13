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Cumhurbaşkanı Akıncı, 7. Akdeniz Ayrelli Festivali’nin Açılışına Katıldı

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:26
Cumhurbaşkanı Akıncı, 7. Akdeniz Ayrelli Festivali’nin Açılışına Katıldı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7. Akdeniz Ayrelli Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, kortej yürüyüşünün ardından Akdeniz köyü meydanında yer alan açılışta yaptığı konuşmada, 2013 yılından bu yana düzenlenen festivale eşiyle birlikte köyden biriymiş gibi her yıl katıldığını, etkinliğin giderek geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirti.

Festivalin, içeriğinin yeni unsurlarla zenginleştirilerek devam ettirildiğini ifade ederek, gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarını, muhtarları, belediye meclis üyelerini kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “İçeriği daha da güzelleştirerek devam ediyorsunuz. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Doğa size eşsiz bir güzellik bahşetti. Bu eşsiz güzelliğin bilincindesiniz. Bu eşsiz doğal güzelliği korumanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunun bilinciyle hareket ediyorsunuz. Bütün bunlar beni son derece sevindiriyor” diye konuştu.

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Orman içinden geçilerek denize ulaşılan Akdeniz köyünün güzelliğinin sadece doğasıyla sınırlı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdeniz köyünden olan ve iki yıl önce vefat eden sanatçı Erol Akcan’ı rahmet ve saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, güzellikleri artarak devam eden festivalin her yıl daha da gelişerek devam etmesini diledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Ayrelli deyince aklına Akdeniz köyünün geldiğini ve Ayrelli’nin Akdeniz’in markasına dönüştüğünü, bunu yaşatmanın herkese düşen bir görev olduğunu söyledi.

Eşi Meral Akıncı ile stantları gezerek alış veriş de yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, esnafa bol kazançlar ve iyi hafta sonları diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Erol Akcan’ın eserlerinin de yer aldığı “Akdeniz Karma Resim Sergisi”nin açılışını da yaparak, yastık koşusunda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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Cumhurbaşkanı AkıncıAkdeniz Ayrelli FestivaliHaberGündemKıbrıs
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