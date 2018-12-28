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Cumhurbaşkanı Akıncı 71’inci Yaşını Kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün 71’inci yaşını kutladı.

28 Aralık 2018 Cuma 19:14
Cumhurbaşkanı Akıncı 71’inci Yaşını Kutladı

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Ziyaret ederek kutlayanlar yanında başta sosyal medyadan olmak üzere çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yeni yaşını kutlayan mesajlar gönderdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı da kutlama mesajlarına sosyal medya hesabından yanıt verdi ve “Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim… Sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli mecralardan ulaştırdığınız doğum günümü kutlayan mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle tümünüze yeni yılda en başta sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim. İyi ki varsınız... Sevgiyle kalın...” ifadelerini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AkıncıYeni YaşKutlamaHaberGündemKıbrıs
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Ertaç Eser 2018-12-28 21:14:01

Hayırlı yaşlar.

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Doğru Söz 2018-12-28 22:04:12

Sn. AKINCI, iyi ki siz varsınız.

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