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Cumhurbaşkanı Akıncı, Akademisyen Ersözer’i kabul etti

09 Ocak 2020 Perşembe 13:11
Cumhurbaşkanı Akıncı, Akademisyen Ersözer’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akademisyen Fadıl Ersözer’i kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.30’da gerçekleşen görüşmede, Ersözer, Yeşil Hat Tüzüğü’nün Kıbrıs’ta işbirliği alanında barındırdığı potansiyeli irdelediği PRIO tarafından yayınlanan “The Green Line Regulation and its Potential for Cooperation in Cyprus” isimli araştırma kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Fadıl Ersözer, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bugüne kadar ortaya koyduğu yapıcı tutum nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Fadıl Ersözer’e çalışmalarında başarılar diledi.

(BRT/CB)

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıHaberKKTC
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