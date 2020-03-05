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Cumhurbaşkanı Akıncı, Arasta çarşısını ziyaret etti

“Yanlış kararın düzeltilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

05 Mart 2020 Perşembe 13:37
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Cumhurbaşkanı Akıncı, Arasta çarşısını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetiminin dört sınır kapısını kapatmasının yanlış olduğunu, bu yanlıştan dönülmesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğin belirterek, “Şuanda, bizim iki toplumu ayırarak birbirimize karşı kendimizi korumamızı gerektiren bir durum yok. Hepimizi; Türkü ile Rumu ile, Maroniti ile Ermenisi ile dıştan gelebilecek olan virüse karşı korumamız lazım. Şuanda durum budur” dedi.


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa’daki Arasta çarşısını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Kıbrıs Rum yönetiminin 4 sınır kapısını, koronavirüsü gerekçe ederek tek yanlı kapatması kararını kaldırması için her türlü girişimi yaptığını, bugün MB Genel Sekreteri ve AB yetkililerine bugün mektup göndereceğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Akıncı, Lokmacı kapısında yaptığı açıklamada, Arasta esnafının dün kedisini ziyaretinin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilci Elizabeth Spehar ile görüştüğünü, virüs konusunda bütün dünya devletlerinin tedbirler aldığını ama hiçbirinin bunun gibi bir tedbir olmadığını belirterek, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin üç kez yaptığı toplantıda kapıların kapanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir karar almadığını anımsattı.


Cumhurbaşkanı Akıncı, kapıların kapatılmasının virüsle ilgili olmadığını, daha başka amaçlar olduğunu, nedenlerin ne olabileceğine dair bunu çok speküle etmek istemediklerini söyledi.


Rum lider Anastasidis’in dün kendisini telefonla arayarak, “Türkiye’den gelen göçmenleri kendilerinin organize ederek, Rum tarafına gönderdiğini” iddia ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmişte olduğu gibi bugün da arada sırada mülteci geldiğini, doğrudan doğruya Rum sahillerine giden küçük tekneler olduğunu, göçmenlerin yasal yollardan değil, kaçak yollardan geçtiğini, geçiş noktalarının yasal yollar olmadığının da bilindiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Akıncı, kaçak göçmenleri organize edip Rum tarafına göndermeleri gibi bir durumun asla söz konusu olamayacağını vurguladı.


BM Genel Sekreteri’ne kapatılan kapılar konusunda bugün bir mektup göndereceğini AB yetkilileri ve Rum tarafındaki siyasiler ile temaslarının olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Akıncı, diplomasi ve diyalogla bu kararın yanlışlığını her düzeyde anlatmaya devam ettiklerini bildirdi.

“İKİ TOPLUMU BİRBİRİNE KARŞI KORUMAYI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK”

“Bu kararın düzeltilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis’in, Rum Bakanlar Kurulu’nun pazartesi toplanıp kararı gözden geçireceğini söylediğini, bu yanlışın devam etmesinin son derece mahsurlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, temas etikleri, BM, AB ve Rum tarafından hiçbir yetkilinin alınan kararın doğru olduğunu söylemediğini kaydetti.


İtalya’da virüs görüldüğünde, okulların tatil edildiğini, karnavalların iptal edildiğini ama Limasol’da karnavalın iptal edilmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, emek verilerek açılan kapıların kapatılmasının kendisini de çok üzdüğünü söyledi.


Cumhurbaşkanı Akıncı, “Şuanda, bizim iki toplumu ayırarak birbirimize karşı kendimizi korumamızı gerektiren bir durum yok. Hepimizi, Türkü ile Rumu ile, Maroniti ile Ermenisi ile dıştan gelebilecek olan virüse karşı korumamız lazım. Şuanda durum budur” dedi.

“YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLMELİ”

Yanlış bir adım atıldığını, uğraşmaya devam edeceklerini ifade ederek, pazartesi günü yanlış kararının değişmesini umut ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu kapılar artık açıldı, böyle kapatmak kolay değildir. Rumlar da bunu kabul etmez, siz de bunu istemezsiniz. Temenni ederim bu yanlıştan kısa sürede dönülsün dedi. Kısa sürede dönülmesi için bıkmadan usanmadan çalışamaya devem edeceğiz” dedi.


Kapların ne zaman açılacağına dair bilgi veremeyeceğini, çünkü kapatma kararında bir paylarının olmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, esnafı, potansiyel bir tehlike olan virüse karşı koruyucu tedbirler konusunda da uyardı.


Cumhurbaşkanı Akıncı, virüsten dolayı, dünya genelinde turizm hareketlerinde azalma olmasının beklendiğini, kapılar açılınca da eskisi gibi kalabalık olmayabileceğini, bu dönemin zor geçeceğini, bu nedenle vatandaşların sabırlı ve tedbirli olmasını tavsiye etti.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıArasta Çarşısı
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hheeee 2020-03-05 14:34:03

HA YAHU ÇARŞIDA NE İŞİN VAR. Kapıların açılması için görüşeceğin gideceğin yerler bellidir. Karşıdaki ahbabın habire seni darar sen da çarşıyı gez. ppeeee

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TMT 2020-03-05 14:40:31

Sen rum un dünürüsün sana serbest be gardaş........

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