Cumhurbaşkanı Akıncı: Avustralya’ya geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avustralya'da yaşanmakta olan ekolojik dengeyi altüst eden yangın felaketi ile ilgili mesajında iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın mesajı şöyle:
"Avustralya’da iki aydır bir türlü önü alınamayan büyük bir yangın felaketi yaşanıyor. 5 milyon hektardan fazla orman alanını ve binlerce evi etkileyen bu felakette insanların yanı sıra milyonlarca diğer canlı da ölüyor.
Avustralya’da ekolojik denge altüst olmuş durumda. Bu felaketi en başta artan sıcaklar ve rüzgar tetikledi. Hiç şüphe yok ki bu olumsuzlukta iklimde meydana gelen değişimler rol oynuyor.
Avustralya’ya geçmiş olsun derken, bir süredir Temiz Düşün - Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullarımızda sürdürdüğümüz iklim değişikliğine ilişkin eğitim çalışmalarının ne kadar acil ve önemli olduğu da bu olayla bir kez daha anlaşılmış olmaktadır."
Yayınlamaya korkan gündemkıbrıs dünya kadar para alıyorlar ve halk zamlardan yıkılıyor , buda yetmez gibi maliye bakanı çıkıp diyor ki rekor odemeler yaptık yollar için 2019 yılında evet yola cebe giden yola ödediler . Cumhurbaşkanı ise açıklama yapa yapa bu açıklamayı yaptık bu halk keriz değil be yazık bence bir protesto edecekse halk Cumhurbaşkanı sevimlerinde kimse sandığa gitmemekdir .. günden korkma ekmeğin kesilmez yayınla