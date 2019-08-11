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Cumhurbaşkanı Akıncı bayram tebriklerini kabul etti

11 Ağustos 2019 Pazar 12:18
Cumhurbaşkanı Akıncı bayram tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte halkın bayram tebriklerini kabul etti. 
Cumhurbaşkanlığında yer alan bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komutanları, KTBK ve GKK komutanları, bazı bakan ve milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri ve diğer yetkililerle vatandaşlar katıldı. 
Cumhurbaşkanı Akıncı tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığı Bahçesinde konuklarla sohbet etti, çocuklara bayram hediyeleri verdi ve fotoğraf çektirdi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, tebrik kabulü öncesinde yaptığı kısa açıklamada, tüm halkın, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutladı. 
“BAYRAMLAR ÖZEL GÜNLER… DOSTLUK, KARDEŞLİK DUYGULARI  PEKİŞMELİ”
Akıncı, Bayram günlerinin sağlık huzur mutlulukla geçmesini diledi. Akıncı, bayramların özel günler olduğuna işaret ederek, bütün kırgınlıkların bir kenara itilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve bayramda, dostluk, kardeşlik duygularının pekişmesini diledi, herkese kazasız belasız bir bayram temenni etti. 

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