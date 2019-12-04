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Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin görüşmelerini değerlendiriyor

04 Aralık 2019 Çarşamba 17:43
Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin görüşmelerini değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin görüşmesi ve sonuçlarıyla ilgili bugünden itibaren bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları başlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle toplantı yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı saat 16.00’da başladı.

Toplantıya, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Serdar Denktaş ile YDP genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

DB/BRT

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AkıncıHaber
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