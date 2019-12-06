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Cumhurbaşkanı Akıncı, bilgilendirme toplantılarına bugün de devam ediyor

06 Aralık 2019 Cuma 00:00
Cumhurbaşkanı Akıncı, bilgilendirme toplantılarına bugün de devam ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün ayrıca Cumhuriyet Meclisi’nde yer almayan siyasi partilerin başkan ve yetkilileri ile bir araya geldi.Görüşme sonrası Parti yetkilileri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin ardından ilk açıklamayı yapan Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, görüşmede Cumhurbaşkanının görüşlerini dinleyerek süreçle ilgili bilgilendirildiklerini ifade etti… Berlin’deki üçlü görüşme öncesinde federal çözümle ilgili kafa karışıklı yaşandığını belirten Çakıcı, Berlin’deki görüşmenin süreci toparladığını ve zeminin federasyon olduğunu bir kez daha teyit ettiğini belirtti… Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan da gelinen aşamada 5’li konferansa hazırlanılması gerektiğini belirterek, bu masanın başarılı olması ve Kıbrıs sorununun çözümü için herkese görev düştüğünü kaydetti… Cumhurbaşkanı’na yönelik açıklamaları da eleştiren İzcan, barışa ulaşmak ve AB içinde yer almanın herkesin görevi olması gerektiğini anlattı… Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü de en büyük sorununun fazla bilgi sahibi olmamak olduğuna işaret etti. Kıbrıs Türkünün refahı ve çıkarına yönelik olan her şeye önem verdiklerini söyleyen Bisküvitçi, bilgi verildiği için teşekkür etti… Kıbrıs Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Mehmet Birinci de Kıbrıs’ta Kıbrıs halkının sorununun çözümünde bir özne olabileceği bir çözümü desteklediklerini ve görüşmede bunu aktardıklarını söyledi… Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu da birleşik, bağımsız ve federal Kıbrıs’ın bir gereklilik olduğuna değindi. Rahvancıoğlu, değişik görüşlerin olabileceğini ve bunun da zenginlik olduğunu kaydetti… Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı da görüşmede; pozisyonlarını ve eleştirilerini ortaya koyduklarını belirti. Kanatlı, bütünlüklü çözüm arayışının sıkıntı yarattığını gördüklerini ve bu süreçte çerçeve anlaşması bulunmasına önem verdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, bilgilendirme toplantıları çerçevesinde bugün saat 10.00’da sivil toplum örgütleriyle toplantı yapacak, yarın ise yine saat 10.00’da muhtarlarla bir araya gelecek. (BRT)

Son Güncelleme: 06.12.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
Akıncı
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