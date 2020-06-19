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Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Meclis’teki parti başkanlarıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesini önerecek.

19 Haziran 2020 Cuma 08:48
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Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Meclis’teki parti başkanlarıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesini önerecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihini görüşmek üzere Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcileri ile görüşecek. Siyasi parti temsilcileri ile tek tek görüşecek Akıncı ardından konunun birlikte alınabilmesi için toplantı daveti yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarını ve parti başkanlığından ayrılan ancak hükümetin iki ortağından biri olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nı, zorunluluk nedeniyle 11 Ekim’e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçim tarihini görüşmek üzere toplantıya davet ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00’da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu toplantıda seçimin, toplum sağlığını riske atmayacak mümkün olan en erken tarihte yapılmasını gündeme getireceğini ifade etti.

Akıncı, birinci turun 16 Ağustos’ta, ikinci turun ise 23 Ağustos’ta yapılmasını önereceğini de söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıParti BaşkanlarıSeçimler
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Kibris kibris 2020-06-19 10:52:10

Öne cekilse de cekilmese de cumhur baskanimiz sensin....buna laik olan sizsiniz.

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