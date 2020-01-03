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Cumhurbaşkanı Akıncı Charalambous’un Retrospektif Sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın tanınmış ressamlarından Andreas Charalambous’un Girne’de Art Rooms Galeri’de açılan retrospektif sergisini gezdi.

03 Ocak 2020 Cuma 12:34
Cumhurbaşkanı Akıncı Charalambous’un Retrospektif Sergisini gezdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıslı Rum ressam Andreas Charalambous, 1999-2019 yılları arasındaki çalışmalarını kapsayan resrospektif sergisinde yer alan eserleri hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi vererek, bir eserini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sanatçının yüzden fazla eserinin sergilendiği Art Rooms Galeri’ye gelişinde Arkın Grup Başkanı Erbil Arkın, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Erbil tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eserlerinde Kıbrıs adasından, mitolojiden ve çevresindeki günlük olaylara yer veren Charalambous’u kutlayarak sanat yaşamında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sanatın insanlar, kültürler ve toplumlar arasında köprü kurduğunu anımsattı. Daha önce de Kıbrıslı Türk sanatçıların güneydeki galerilerde sergilerinin de yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, sanatın bu gücünün karşılıklı anlayış ve yakınlaşmaya katkı yapmakta olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sergiyi izlerken Kıbrıslı Türk sanatçı ve çizerlerden, Hikmet Uluçam, Yaşar Ersoy, Emin Çizenel, Musa Kayra, Güner Pir, Anber Onar, Ayşenur Ceren Asmaz, Oya Silbery, Ömer Paker de eşlik etti.

(BRT/CB)

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Akıncı
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