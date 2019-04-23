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Cumhurbaşkanı Akıncı “Çocukların dili en güzel dil; çünkü barış dili”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan misafir ekiplerden çocukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

23 Nisan 2019 Salı 08:49
Cumhurbaşkanı Akıncı “Çocukların dili en güzel dil; çünkü barış dili”
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Konuk ekiplerin temsilcisi çocukları ve kafile başkanlarını Cumhurbaşkanlığı’nda eşi Meral Akıncı ile birlikte karşılayan Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukların dünya dili konuştuğunu belirterek “Çocukların dili en güzel dil; çünkü barış dili” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Londra Türk Okulları, Türkiye, Litvanya, Polonya, Rusya, Makedonya, Finlandiya ve Kırgızistan’dan gelen ekiplerin temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

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“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayram çok çok anlamlı. Sadece Türk çocuklarına değil, dünya çocuklarına da bir armağan. Yurtta Barış Dünyada Barış diyen bir önderin çocuklara böylesi bir bayram armağan etmiş olması da son derece önemli. Hem yurtta hem dünyada barış, hele içinden geçtiğimiz bu dönemde en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi. Geleceğin barış ve huzur içindeki dünyasını siz çocuklar kuracaksınız. Öyle ümit ederim ki sizler ve sizlerden sonra gelecek olan kuşaklar, daha güzel bir dünyada yaşayacaklar. Burada bulunduğunuz süre içerisinde Kıbrıs Türk çocukları ile yakın dostluklar, arkadaşlıklar kuracağınızdan eminim. Bu ilişkiniz devam etsin, hiç bitmesin ve güzel yurdumuza sizleri yeniden bekleyelim.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik’in beraberindeki misafir çocuklar, ülkelerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı da misafir çocuklara çeşitli armağanlar verdi. Çocuklar, daha sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı ile anı fotoğrafı çektirdi.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Akıncı
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