Cumhurbaşkanı Akıncı “Çocukların dili en güzel dil; çünkü barış dili”

Konuk ekiplerin temsilcisi çocukları ve kafile başkanlarını Cumhurbaşkanlığı’nda eşi Meral Akıncı ile birlikte karşılayan Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukların dünya dili konuştuğunu belirterek “Çocukların dili en güzel dil; çünkü barış dili” dedi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Londra Türk Okulları, Türkiye, Litvanya, Polonya, Rusya, Makedonya, Finlandiya ve Kırgızistan’dan gelen ekiplerin temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik’in beraberindeki misafir çocuklar, ülkelerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı da misafir çocuklara çeşitli armağanlar verdi. Çocuklar, daha sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı ile anı fotoğrafı çektirdi.
(BRT/TAK)