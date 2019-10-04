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Cumhurbaşkanı Akıncı, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çevrenin korunması ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin sadece insanlar için değil, doğadaki bütün canlılar için gerekli olduğunu belirterek, “O nedenle insanoğlunun çevreye karşı duyarlılığını, farkındalığını artırmak gerekir ki bütün canlılar da bundan faydalanabilsinler” dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 15:29
Cumhurbaşkanı Akıncı, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çevrenin korunması ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin sadece insanlar için değil, doğadaki bütün canlılar için gerekli olduğunu belirterek, “O nedenle insanoğlunun çevreye karşı duyarlılığını, farkındalığını artırmak gerekir ki bütün canlılar da bundan faydalanabilsinler” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ziyarette bulunan Hüseyin Gürlek başkanlığındaki Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği heyetini kabul etti.

Dernek faaliyetlerinde heyete başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu bir duyarlılık. Çevrenin korunması ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi sadece insanlar için değil, doğadaki bütün canlılar için gerekli. Çevreye diğer canlılar bir zarar vermiyor, bu hataları, yanlışları bir tek insanoğlu yapıyor. Ama onun sonuçlarından da tüm canlılar zarar görüyor. O nedenle insanoğlunun çevreye duyarlılığını, farkındalığını artırmak gerekir ki bütün canlılar da bundan faydalanabilsinler” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünün özel bir gün; 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olduğunu ifade ederek, hayvanlara karşı insanların davranış biçimlerinin daha da gelişmesi gerektiğini, bu konuda yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

İnsanların birbirlerine karşı davranışlarının ötesinde diğer canlılara karşı davranışlarının ve duyarlılıklarının da son derece önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konudaki farkındalığın artması yönünde derneğin yapacağı çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı olarak dayanışma göstereceklerini kaydetti.

Çevre duyarlılık projesi olan Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’ne de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, projenin sadece yeşil alanları artırmak, çevreyi temiz tutmak, daha planlı daha sağlıklı gelişmeyi sağlamakla sınırlı olmadığını, projenin diğer canlıları da kapsadığını anlattı. Temiz Düşün Projesi kapsamında da iş birliği yapılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yeter ki siz sivil toplum örgütü olarak gayretli olun biz de bu gayretlerinizi destekleriz” dedi.

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek de, derneğin faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi vererek, dernek olarak yapacakları çalışmalara Cumhurbaşkanlığının desteğini talep etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz de hazır bulundu.

(BRT/CB)

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AkıncıHaberKKTC
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