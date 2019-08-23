Cumhurbaşkanı Akıncı Emekli Bürokrat, Yazar Levent Dirençay’ı Kabul Ederek Görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, emekli bürokrat, yazar Levent Dirençay’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de gerçekleşen görüşmede, Levent Dirençay, kaleme aldığı “Kendimle Dans” isimli kitabını, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Levent Dirençay’a çalışmalarında başarılar diledi.