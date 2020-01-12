Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattında yaşanan sorun nedeniyle Geçitköy Barajı'na su akışının bir süre duracağını, bu sürenin, kısa tutulmasına çalışılacak olmasına rağmen tahmin edilenden daha uzun olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Geçitköy Barajı'ndaki su seviyesini bugün yaptığı ziyaretle yerinde gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye'den su taşınmasının önemli bir proje olduğunu ancak hayatımızı sadece Türkiye'den gelecek suya bağlı olarak sürdürmemizin doğru olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her zaman söylediğim gibi kendi kaynaklarımızı ihmal etmemek, topraklarımıza düşen her damla sudan yararlanmak, suyun derelerden denize akıp gitmesini bir ölçüde önlemek ve su tasarrufuna önem vermek kaçınılmaz" dedi.