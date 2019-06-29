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Cumhurbaşkanı Akıncı gençlere seslendi

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:07
Cumhurbaşkanı Akıncı gençlere seslendi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayat boyu devam eden öğrenmenin diploma almakla bitmeyeceğine işaret ederek, öğrencilere, bilgiye kolay ulaşılabilen bu çağda daha iyi ve güzele ulaşmak için uğraşlarını kesintisiz devam ettirme tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, öğrencilere yaşamlarının yeni evresinde üstün başarı dileklerinde bulundu.

Mezun olan öğrencilerin yaşamlarının önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını kaydeden Akıncı, aile ocağından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lisenin ardından üniversite eğitimiyle birlikte öğrencilerin okul hayatına dayalı öğrenimlerinin son noktasına ulaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,“Sizlere tam da bu noktada yapabileceğim en önemli tavsiye; öğrenmenin diploma almakla bitmeyeceği gerçeğidir. Öğrenme, hayat boyu devam eder” diye konuştu.

“BU İLETİŞİM ÇAĞINDA, KENDİNİZİ DAHA İYİ VE GÜZELE GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞLARINIZ DEVAM ETSİN”

Üniversite mezuniyetiyle birlikte öğrencilerin yaşamlarında yeni bir dönemin başlangıcının söz konusu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin her fırsatta yeni şeyler öğrenme, yenilenme ve mesleklerini ileri noktalara taşımasını temenni etti.

İçerisinde bulunulan çağda bilgiye daha kolay ulaşılabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu avantajla, bu iletişim çağında kendinizi daha iyi ve güzele götürmek için uğraşlarınız devam etsin” dedi.

“SORGULAMAK VE ARAŞTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ NİTELİKLERDİR. EMİNİM BU NİTELİKLERLE BURADAN AYRILACAKSINIZ”

Mezun olan öğrencilerinin yaşamlarının yeni evresinde, kimi durumlarda yanlarında aile ve öğretmenlerini bulamayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin üniversite yaşamlarında elde ettikleri bilgi ve beceriyle, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleri açısından çok iyi yetiştirildiklerine inanç belirtti.

“ÜLKEMİZLE VE ÜNİVERSİTENİZLE BAĞINIZI KOPARMAYINIZ”

Öğrencilerin meslek edinirken edindiği bilgilerin ötesinde kişiliklerini geliştiren niteliklere sahip olarak mezun olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilere dünyaya açık, her şeyi olduğu gibi kabullenmeyen, bağnazlığa geçit vermeyen, Atatürk ilkelerini içselleştiren ve çağdaş toplum olmanın gerekliliklerini yerine getiren genç insanlar olarak yaşamlarına devam etmesi temennisinde bulundu.

Akıncı, “Sorgulamak ve araştırmak çok önemli niteliklerdir. Eminim bu niteliklerle buradan ayrılacaksınız. Güçlükler ne olursa olsun bunlarla en iyi şekilde baş edeceğinize inanıyorum. Üniversitenizle bağınızı sürekli kılınız. Ülkemizle de bağınızı koparmamanızı rica ediyorum. Gittiğiniz yerlerde bu güzel ülke ve insanımızın iyi dileklerini kendi toplumlarınıza taşımanızı rica ediyorum… Sizi yetiştiren aile ve öğretmenleri can-ı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

 CUMHURBAŞKANI, YABANCI ÖĞRENCİLERE SESLENDİ: “ÜLKEMİZİN BİRER ELÇİSİ OLUNUZ”

Yabancı öğrencilere hitaben İngilizce olarak yaptığı konuşmada, mezuniyetle birlikte öğrencilerin yaşamlarının ileriki evresinde yeni zorluklarla birlikte yeni fırsatlarla da karşılaşacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Samimiyetle inanıyorum ki burada eğitim boyunca elde ettiğiniz yetenek ve eğitim; bu sorunları aşmakta birer enstrüman olacaktır” dedi.Yabancı öğrencilere KKTC ve üniversiteleriyle iletişimlerini kesmemeleri tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı, mezun olan yabancı öğrencilerden ülkemizin yeni elçileri olmalarını temenni etti.

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