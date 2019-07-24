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Cumhurbaşkanı Akıncı, GSM Şirketleri ile yeniden bir araya geldi

Cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilmesine imkân sağlayacak uygulamanın hayata geçmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün KKTC’de faaliyet gösteren GSM operatörleri Telsim Vodafone ve KKTCELL’in üst düzey yöneticilerini önce ayrı ayrı, ardından birlikte kabul ederek görüştü.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
Cumhurbaşkanı Akıncı, GSM Şirketleri ile yeniden bir araya geldi

Kabulde, cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilmeye başlamasının ardından elde edilen istatistiki veriler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla paylaşıldı, karşılıklı kullanımın daha da yaygınlaşmasına olanak sağlayacak adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmelerde ayrıca, konuşma ücretlerinin daha makul hale getirilebilmesi için toptan fiyatlarda yapılmış olan vergi indiriminin, perakende fiyatlarda da yapılmasıyla ilgili, hükümetle gerekli istişare ve takibin yapılmasının önemi hususunda mutabık kalındı.

Gerçekleşen toplantıda, mobil telefonlardaki data hizmetinin, adanın her iki yanında kullanılabilmesine imkan sağlayacak uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili olarak Güney Kıbrıs’la birlikte atılması gereken adımların önemine de dikkat çekildi.

Görüşmede GSM operatörleri yöneticileri, cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilir duruma gelmesinin, iki toplumun yakınlaşması açısından 2003 yılında kapıların açılmasından sonraki en önemli başarı olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bu konudaki ısrarlı ve istikrarlı çabasından dolayı teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise, GSM operatörlerine tüm süreç boyunca gösterdikleri gayret ve işbirliği nedeniyle takdir duygularını iletti.

(BRT)

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