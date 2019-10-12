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Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzelyurt açık pazarını ziyaret etti

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:15
Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzelyurt açık pazarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güzelyurt açık pazarıziyaret ederek, esnaf ve halkla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, pazara gelişinde, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, pazarı gezerek alışveriş yaptı, vatandaşları dinledi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile sohbet ederek, bölgeyle ilgili sorunları ve görüşlerini Cumhurbaşkanı’na aktardı.

Pazardan alışveriş yapan turistler de, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya ilgi gösterdi.

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Güzelyurt Açık PazarıZiyaretHaberGündemKıbrısCumhurbaşkanı Akıncı
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