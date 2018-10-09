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Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet ortaklarını bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York temaslarla ilgili olarak bugün hükümet ortaklarını bilgilendirecek.

09 Ekim 2018 Salı 09:14
Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet ortaklarını bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın da muhalefet partilerine bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşmesi ve gerçekleştirdiği diğer temaslarla ilgili olarak bugün saat 14:00’de hükümet ortaklarına bilgi verecek.

Muhalefet partilerini bilgilendirme toplantısı ise ise yarın saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün ayrıca saat 11:00’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı da kabul edecek.
Görüşmede Derinya ve Aplıç kapılarının bir an önce açılabilmesi için son hazırlıkların ele alınması bekleniyor.

BRTK

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Son Güncelleme: 09.10.2018 09:22
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberBilgilendirmeHükümet OrtaklarıNew YorkCumhurbaşkanı Akıncı
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