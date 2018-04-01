Cumhurbaşkanı Akıncı İskele'de

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Eşi Meral Akıncı ile etkinlikteki stantları ziyaret ederek alışveriş yapan Cumhurbaşkanı, yurttaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinlik başlangıcındaki konuşmasında, Türkiye’nin ve dünyanın değişik bölgelerinden gelip kalıcı olarak yerleşen insanlarımız olduğunu, bunun bir zenginlik olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bundan rahatsızlık duymaya gerek yoktur. Bu farklılığı zenginlik olarak görüp, güzelliğinden yararlanmanın yollarını bulmamız lazımdır”.

Adada değişik kültürlerden, değişik coğrafyalardan, değişik yaşam biçimlerinden gelmiş insanlar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu zenginliğimiz 100’den fazla ülkeden 100 bin üniversite öğrencisinin getirdikleriyle sınırlı değildir” dedi.

“Doğaldır ki, toplumlar yaşadıkları coğrafyaya göre, oradan gelen geçen medeniyetlerden etkilenerek, yüzyıllar içinde süzerek bir yaşam biçimi, bir kültür oluştururlar” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türk kimliğinin 1571’den günümüze yüzyıllar içinde oluşa geldiğini ifade etti.