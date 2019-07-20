Cumhurbaşkanı Akıncı Karamollaoğlu’nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış ve Özgürlük Bayramı için Türkiye’den gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.30’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Salih Akyüz de yer aldı.