Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayalar, Geçitköy ve Dağyolu'nda yurttaşlarla bir araya geldi

12 Ocak 2020 Pazar 18:13
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayalar, Geçitköy ve Dağyolu'nda yurttaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kayalar, Geçitköy ve Dağyolu'nda yurttaşlarla bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugünkü ziyaretlerinde de yurttaşların aktardığı çözüm bekleyen sorunları hakkında  bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, çeşitli konulardaki soruları da yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çalışmalarda gelinen aşama ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin tırmanmasının yarattığı risklerden çıkış yolu hakkındaki değerlendirmelerini yurttaşlarla paylaştı. 

Ziyaret ettiği köylerde muhtarlar tarafında karşılanan Cumhurbaşkanı, muhtarlıklarla bölgenin çözüm bekleyen sorunları hakkında muhtarlardan da ayrıca bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AkıncıZiyaretHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm Şurası tamamlandı
Turizm Şurası tamamlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti
Sadıkoğlu: “Liderliği yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”
Sadıkoğlu: “Liderliği yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim