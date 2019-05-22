Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Küçük’le görüştü

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:20
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Küçük’le görüştü
banner44

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’ü kabul ederek görüştü.

banner41
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, kayıpları henüz bulunmamış Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ailelerin psikolojik, psiko sosyal, ekonomik ve idari ihtiyaçlarının saptandığı “Needs of families of missing persons in Cyprus” başlıklı rapor sunuldu.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve Kızılhaç tarafından yürütülen çalışmalar sonucu hazırlan rapor, ilerleyen günlerde Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kamuoyu ve kayıp aileleriyle de paylaşılacak.

(BRT/CB)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis 14:00'da toplanıyor
Meclis 14:00'da toplanıyor
Akdeniz Köyü sahilinde köpekbalığı görüldü!
Akdeniz Köyü sahilinde köpekbalığı görüldü!
Kabinedeki tek kadın Ayşegül Baybars
Kabinedeki tek kadın Ayşegül Baybars

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim