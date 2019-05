Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Küçük’le görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’ü kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, kayıpları henüz bulunmamış Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ailelerin psikolojik, psiko sosyal, ekonomik ve idari ihtiyaçlarının saptandığı “Needs of families of missing persons in Cyprus” başlıklı rapor sunuldu.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve Kızılhaç tarafından yürütülen çalışmalar sonucu hazırlan rapor, ilerleyen günlerde Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kamuoyu ve kayıp aileleriyle de paylaşılacak.

