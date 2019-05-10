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Cumhurbaşkanı Akıncı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerini kabul etti

10 Mayıs 2019 Cuma 13:57
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ilgili yasa çerçevesinde kuruluşu tamamlanarak göreve yeni başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol Mear, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kişisel Verilerin Koruması Yasası kapsamında göreve başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir başkan ve on üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanan Kurul başkanı Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylandı. Kurul üyelerinin 2’si Cumhuriyet Meclisi, 2 üyesi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenirken, kalan 6 üye de yasa çerçevesinde yetki verilen kurumlar tarafından seçilerek göreve başladı. (BRT/CB)

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Akıncı
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