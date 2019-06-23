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Cumhurbaşkanı Akıncı Kozanköy’ü ziyaret etti

23 Haziran 2019 Pazar 16:10
Cumhurbaşkanı Akıncı Kozanköy’ü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kozanköy’ü ziyaret etti.

Kozanköy Spor Kulübü’nde, Muhtar Cemal Üstünsoy tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, köy halkının sorunlarını dinleyip, çeşitli konulardaki soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sohbette, girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı yaşadıkları mağduriyeti aktaran bölge üreticileri, özelde su fiyatlarının genelde ise yem, mazot ve elektrik gibi maliyetlerin düşürülmesi ve üreticiyi koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesiyle ilgili hükümetin adım atması gerektiğini kaydetti.

MUHTAR CUMHURBAŞKANI’NDAN İÇME SUYU SORUNUNA ÇÖZÜM İSTEDİ

Közanköy Muhtarı Cemal Üstünsoy da yaptığı konuşmada bölgedeki içme suyu altyapısının eski ve paslı olduğunu, bu soruna ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorunu yanında köylünün sorunları ile de ilgilenmesinin görevi olduğunu belirterek hükümetle olan temaslarında bu konuları da ele alacağını, bunun yanında yazılı olarak da ilgili hükümet birimlerine aktaracağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı AkıncıKozanköyZiyaretHaberGündemKıbrıs
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