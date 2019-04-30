Cumhurbaşkanı Akıncı, Kurtuluş İlkokulu'nda kitap dağıttı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kurtuluş İlkokulu Müdürü Filiz Boyoğlu ve öğretmenler tarafından karşılanan Akıncı çiftçi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik de eşlik etti.

Öğretmenlerin çocukları iyi yetiştirme gayretine katkıda bulunma hedeflerine işaret eden Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak “Haklarımı Biliyorum” kitabını hazırladıklarını belirtti, kitap hakkında öğretmenlere bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığında, çalıştaylar düzenleyerek çocukları, gençleri, kadınları bir araya getirdiklerini, onların fikirlerinden de yararlandıklarını anlattı.

“KİTABA OKULLARDAN YOĞUN TALEP VAR”

İlgi gören kitaba okullardan yoğun talep geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Meral Akıncı’nın çocuk haklarını öğrencilerin anlayabileceği şekilde kitaba uyarladığını, Yağmur Beyhanlı’nın da kitap için resimler çizdiğini söyledi.

Akıncı, kitaba konu olan çocuk haklarının BM’nin 1989’da kabul ettiği, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin de 1996’da onayladığı Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer aldığını da anımsattı.

Bir sınıfa girerek, çocuklara “Haklarımı Biliyorum” kitabını dağıtan Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklarla sohbet ederek, sorularını yanıtladı.

“Okuyun, anlayın. Haklarınızı kullanmanızı istiyoruz, sizlere yardımcı olacak bir kitap” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklara başarılar dileyerek, “Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi çok seviyoruz” dedi.

Çocuklar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile bol bol anı fotoğrafı çektirdi.