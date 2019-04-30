Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kurtuluş İlkokulu'nda kitap dağıttı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu’nu ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı “Haklarımı Biliyorum” adlı çocuk kitabını öğrencilere dağıttı.

30 Nisan 2019 Salı 16:43
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kurtuluş İlkokulu'nda kitap dağıttı
banner44

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kurtuluş İlkokulu Müdürü Filiz Boyoğlu ve öğretmenler tarafından karşılanan Akıncı çiftçi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik de eşlik etti.

Öğretmenlerin çocukları iyi yetiştirme gayretine katkıda bulunma hedeflerine işaret eden Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak “Haklarımı Biliyorum” kitabını hazırladıklarını belirtti, kitap hakkında öğretmenlere bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığında, çalıştaylar düzenleyerek çocukları, gençleri, kadınları bir araya getirdiklerini, onların fikirlerinden de yararlandıklarını anlattı.

banner41
 “KİTABA OKULLARDAN YOĞUN TALEP VAR”

İlgi gören kitaba okullardan yoğun talep geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Meral Akıncı’nın çocuk haklarını öğrencilerin anlayabileceği şekilde kitaba uyarladığını, Yağmur Beyhanlı’nın da kitap için resimler çizdiğini söyledi.

Akıncı, kitaba konu olan çocuk haklarının BM’nin 1989’da kabul ettiği, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin de 1996’da onayladığı Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer aldığını da anımsattı.

Bir sınıfa girerek, çocuklara “Haklarımı Biliyorum” kitabını dağıtan Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklarla sohbet ederek, sorularını yanıtladı.

“Okuyun, anlayın. Haklarınızı kullanmanızı istiyoruz, sizlere yardımcı olacak bir kitap” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklara başarılar dileyerek, “Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi çok seviyoruz” dedi.

Çocuklar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile bol bol anı fotoğrafı çektirdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Russu 4 ay hapis yatacak
Russu 4 ay hapis yatacak
Tatar: 'Hükümet düşsün galemiz yok'
Tatar: 'Hükümet düşsün galemiz yok'
DAÜ, Çocuk Onkolojisi yararına kermes düzenliyor
DAÜ, Çocuk Onkolojisi yararına kermes düzenliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim