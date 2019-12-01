Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkara Evi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 yıl önce Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı olduğu dönemde restore ettirip hizmete koyduğu Lefkara Evi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, ‘Bugün Çayırova’da Lefkara Evi’ni ziyaret ettik. 20 yıl önce Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı olduğum dönemde restore ettirip hizmete koyduğumuz bu bina daha sonraki dönemde uzun zaman atıl kaldıktan sonra bir kaç yıl önce yeniden devreye girdi. Kadınlarımızın el emeği göz nuru Lefkara işlerinin sergilendiği bu mekan turist gruplarının düzenli ziyaret edecekleri yerler arasına dahil edilmeli...’ ifadelerine yer verdi.

AKINCI, YILIN KÜLTÜREL ÜRETİM YAPAN KADIN GİRİŞİMCİSİ HAYRİYE KANDİLİ’Yİ ZİYARET EDEREK KUTLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün ayrıca, Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi, Kandili Ekmek Fırını Sahibi Hayriye Kandili’yi ziyaret ederek kutladı. Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bugün, Karpaz’da olduğumuzda uğramadan geçmediğimiz Kandil’e de gittik. Gidişimiz sadece kafes ve bulla ( zeytinli hellimli karması ) almak için değildi. Hayriye hanımı kültürel üretim dalında yılın girişimci kadını ödülünü aldığı için de kutlamaya gittik. Onun şahsında tüm girişimci kadınlarımızı kutluyorum . Bu arada emeğinin ürünü sıcak bulla harikaydı...”

CUMHURBAŞKANI, MEHMETÇİK’İ ZİYARET EDEREK YURTTAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mehmetçik’i de ziyaret ederek. spor kulübünde yurttaşlarla iç sorunların yanında Kıbrıs konusu ve Berlin’deki üçlü görüşmeyle ilgili sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, paylaşımında “Bugün son durak Mehmetçik’ti.. Spor Kulübü’nde yurttaşlarla sohbet ettik. İç sorunların yanında ana konu kuşku yok ki Kıbrıs ve özellikle Berlin toplantısının değerlendirilmesi oldu; yurttaşlarımız olan bitenin farkında; sordular, yorum yaptılar, görüşlerini ifade ettiler. Canlı bir sohbet oldu. Misafirperverlikleri ve katılımları için hepsine teşekkür ediyorum...” dedi.