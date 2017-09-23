Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta Çavuşoğlu ile görüştü

Özlem Kaya Yalgın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kaldığı otelde saat 18.30’da (KKTC saatiyle 01.30) başlayan ve 1 saat kadar süren görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen süreçle ilgili değerlendirme yapıldı.

Görüşmeye, Kıbrıs Türk Müzakereci Özdil Nami ve KKTC New York temsilcisi Mehmet Dana da katıldı.

BM Genel Kurulu 72. dönem çalışmaları dolayısıyla çarşamba günü heyetiyle birlikte New York’a gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, temasları çerçevesinde dün Sosyalist Enternasyonal’in başkan ve başkan yardımcılarının bir araya geldiği başkanlık konseyi toplantısına katılarak konuşma yapmış, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgos Papandreu ile de görüşme yapmıştı.