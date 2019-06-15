Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi

Cumhurbaşkanı Akıncı Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Tanıtım Etkinliğine Katıldı

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
Cumhurbaşkanı Akıncı Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Tanıtım Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tanıtım etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, yeni kurulan vakfın tanıtıldığı etkinlikte, sevenlerinin ağzından Tangül Çağıner’i anlatan tanıtım videosunu izledi.

Akıncı, ardından yaptığı konuşmada, okuldan sınıf arkadaşı olan Tangül Çağıner’i bir kez daha özlem ve rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni kurulan ve Tangül Çağıner’in yardımsever kişiliğine çok uygun olan vakfa çalışmalarında başarılar diledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AkıncıTangül Çağıner Çocuklara Yardım VakfıTanıtımEtkinlikHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucudan tutuklandılar
Uyuşturucudan tutuklandılar
Shazad 2 gün poliste tutuklu kalacak
Shazad 2 gün poliste tutuklu kalacak
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim