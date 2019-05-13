Cumhurbaşkanı Akıncı, Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetin istifasının ardından, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanlarıyla görüşmelerine 09.30'da UBP Genel Başkanı Tatar’la başladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 10.00’da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Bakanı Tufan Erhürman, 10.30’da ise Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul edecek.
Akıncı yarın 09.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Cemal Özyiğit, 10.00’da Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve 10.30’da Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul ederek görüşmelerini tamamlayacak.
Akıncı, hükümet kurma görevini, görüşmelerin ardından Cumhuriyet Meclisinden güvenoyu alabilecek bir partiye vermesi bekleniyor.