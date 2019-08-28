Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü kabul etti
28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü kabul ederek görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da yer aldı.
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