Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü kabul ederek görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da yer aldı.

(BRT/SM)