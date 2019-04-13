Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!

Cumhurbaşkanı Akıncı, TEDx Konferansının Açılış Konuşmasını Yaptı

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:57
Cumhurbaşkanı Akıncı, TEDx Konferansının Açılış Konuşmasını Yaptı
banner44

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her fikrin uygulanabilir olmasının önemli olduğunu belirterek, “Yaratıcı fikirleri konuşurken turizmde ne gelişmeler sağlayabiliriz, trafikte yeni fikirlerle nasıl daha fazla canlar kurtarabiliriz, eğitimde, sağlıkta yeni düşünlerle daha neler başarabiliriz? Bunların da arayışı içinde olmamız iyi olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) TEDx konferansının açılış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı ARUCAD’ı kutlayarak, TEDx’in teknoloji, eğlence ve tasarım demek olduğunu, ancak bunlarla sınırlı kalmadığını kaydetti.
Birçok ambargo ve engellerle karşı karşıya olunduğunu, ancak bazı şeylerin engel tanımadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

banner41
“Değerli kardeşlerim, biz bölünmüş bir adada yaşıyoruz. Bu adayı eşitlik içinde, güvenlik içinde, federal bir çatı altında birleştirmek için çok uğraş verdik, ancak bugüne kadar bu olmadı. Bu olmadı diye yaşam durmuyor. Hayat devam ediyor. Bu koşullarda bu hayat böyle devam ederken ne yapabiliriz? Neler üretebiliriz? Birçok ambargo, engellerle karşı karşıyayız ama bazı şeyler engel tanımaz. Ne engel tanımaz? Kültür, sanat, yaratıcı düşünce, yeni fikirler, teknoloji engel, ambargo tanımaz. Dolayısıyla bu etkinlik çerçevesinde birçok yeni fikir, yaratıcı düşünceye tanıklık edilecek.”



“HER DÜŞÜNCENİN VE FİKRİN UYGULANABİLİR OLMASI ÖNEMLİ”

Düşünceye sınır olmadığını, ancak her düşüncenin, her yaratıcı fikrin uygulanabilirliğinin de önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Uzay teknolojisinden de bahsedebiliriz, oralarda yaratıcı fikirlerle neler yapılabileceğini de konuşabiliriz, elbette insanlık için çok çok önemli. Ama bizim ülkemizde uzay teknolojisi ne yazık ki yok, o nedenle biz kendi içimize de bakarak, bu tür yaratıcı fikirleri konuşurken turizmde ne gelişmeler sağlayabiliriz, trafikte yeni fikirlerle nasıl daha fazla canlar kurtarabiliriz, eğitimde, sağlıkta yeni düşünlerle daha neler başarabiliriz? Bunların da arayışı içinde olmamız iyi olur diye düşünüyorum.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AkıncıTEDx KonferansıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, 7. Akdeniz Ayrelli Festivali’nin Açılışına Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, 7. Akdeniz Ayrelli Festivali’nin Açılışına Katıldı
Özyiğit, TÜMBİFED ve RİBİAD Heyetlerini Kabul Etti
Özyiğit, TÜMBİFED ve RİBİAD Heyetlerini Kabul Etti
Rüstem Albayrak hayatını kaybetti
Rüstem Albayrak hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim