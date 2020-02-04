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Cumhurbaşkanı Akıncı Türkiye’ye başsağlığı diledi

04 Şubat 2020 Salı 20:01
Cumhurbaşkanı Akıncı Türkiye’ye başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye- İdlib’de 8 Türk askeri ve sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu kaydederek Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Suriye- İdlib’de 8 Türk askeri ve sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duydum. Şehitlere Allah’tan rahmet,  aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye’ye başsağlığı dilerim. Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir”.

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