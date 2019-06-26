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Cumhurbaşkanı Akıncı, “Vamık’ın Odası” adlı belgeselin ilk gösterimini izledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Projesi Onursal Başkanı, Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Volkan’ın hayatını konu alan “Vamık’ın Odası” adlı belgeselin ilk gösterimini izledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:52
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Vamık’ın Odası” adlı belgeselin ilk gösterimini izledi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Limasol Türk Kooperatif Bankası Kültür Salonu’nda gerçekleşen belgesel gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, Vamık Volkan ile 37 yıl önce nasıl tanıştıklarını anlatarak, bazı anılarını paylaştı.

“Vamık Volkan tek cümle ile bizim iftihar kaynağımız. Kıbrıs Türk toplumunun yüz akı” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Volkan’a ailesiyle birlikte nice uzun ömürler diledi.
Volkan’a her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bugün bile ona ihtiyacımız var. Yazdığı kitaplar verdiği eğitimler dışında Temiz Düşün projemizin de fikir babası, onursal başkanı. O nedenle de kendisine teşekkür ediyorum ve kendilerini her zaman Kıbrıs’ta görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, belgeselle ilgili inisiyatif alan Limasol Türk Kooperatif Bankasını ve çalışmaya emek verenleri de kutladı.

Prof. Dr. Vamık Volkan da yaptığı konuşmada belgeselin fikir aşamasından ilk gösterime kadarki serüvenini özetledi. Volkan, çalışmanın tamamlanmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek katkı koyanlara teşekkür etti.

Limasol Türk Kooperatif Bankası yan kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu ve Ailemiz Dergisi’nin katkılarıyla hazırlanan, Vamık’ın Odası isimli belgesel KKTC’de ilk kez seyirci ile buluştu.

Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Volkan, uluslararası ilişkilerin duygusal dinamiklerine dayanarak, diplomasiye yeni bir form geliştirmek için yaptığı çalışmalarla kendi hayatını anlatıyor. Film, psikanaliz doktorası nedeniyle özellikle politik psikoloji bakımından, Vamık Volkan’ın diyaloglarıyla ve kurgularla dolu bir içerik sunuyor. Film bir nevi dünyanın son 50 yılına denk gelen olayların görsel olarak da sunulduğu bir belgesel niteliği de taşıyor.

Volkan’ın, mağdur ve düşman temsilcilerini bir araya getirip, teşhis ve çatışma iyileştirilmesi için psikanalitik teknikler kullanması ve bunu büyük gruplar üzerinde nasıl kullandığı kendi anlatımı ile belgeselde izleyiciye aktarılıyor.
(BRT/SM)

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