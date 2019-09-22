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Cumhurbaşkanı Akıncı yarın New York yolcusu

22 Eylül 2019 Pazar 10:26
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın New York yolcusu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın sabah New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeden ayrılmadan önce saat 08.15’te Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı da düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gerçekleştireceği New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından 2 Ekim
çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya New York temasları sırasında Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcüsü Barış Burcu eşlik edecek.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıNew YorkKKTCHaberGündemKıbrıs
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