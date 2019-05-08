Doç. Dr. İrfan Günsel Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmelere Yol Haritası Hazırlık Raporu”nu sundu. Rapor, 4-5 Nisan tarihlerinde, YDÜ Teknoloji Girişimi (NERİTA) ve DESAM ev sahipliğinde düzenlediği Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı’nın sonuçlarını içeriyor. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da yer aldı.
(BRT/CB)
Cumhurbaşkanı Akıncı, YDÜ heyetini kabul etti
08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:37
Doç. Dr. İrfan Günsel Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmelere Yol Haritası Hazırlık Raporu”nu sundu. Rapor, 4-5 Nisan tarihlerinde, YDÜ Teknoloji Girişimi (NERİTA) ve DESAM ev sahipliğinde düzenlediği Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı’nın sonuçlarını içeriyor. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da yer aldı.