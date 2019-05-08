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Cumhurbaşkanı Akıncı, YDÜ heyetini kabul etti

08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:37
Cumhurbaşkanı Akıncı, YDÜ heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel ile Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Müdürü ve YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile YDÜ Mütevelli Heyeti Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören’i kabul ederek görüştü.

Doç. Dr. İrfan Günsel Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmelere Yol Haritası Hazırlık Raporu”nu sundu. Rapor, 4-5 Nisan tarihlerinde, YDÜ Teknoloji Girişimi (NERİTA) ve DESAM ev sahipliğinde düzenlediği Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı’nın sonuçlarını içeriyor. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da yer aldı.
(BRT/CB)

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